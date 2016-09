Auf Gerümpel folgt Käse

Die Sandsteintreppe, die zum Käsekeller führt ist alt und etwas ausgetreten. Unten öffnet Martin Hadorn die rechte Türe, die von einem kunstvoll gearbeiteten Sandstein umrahmt ist. An den Seiten sind Ornamente. In der Mitte des Torbogens ist ein Wappen eingemeisselt, links die Initialen J. P. – das herrschaftliche Design will nicht recht zum einfachen Bauernhaus passen. Hadorn erklärt, dass die Denkmalpflege herausgefunden habe, dass der Türrahmen von einem Schlösschen stamme.

Er öffnet die Tür, und starker Käsegeruch steigt in die Nase. Auf langen Tablaren liegt rund eine Tonne Käse, das Ergebnis eines Sommers in den Walliser Alpen, wo Hadorns Kühe drei Monat verbracht haben: Walliser Alpkäse AOC und Raclette du Valais AOP.

In diesem Keller werden die Laibe regelmässig mit Salzwasser abgerieben, gewendet und für den Verkauf im Hofladen in Stücke geschnitten. Das Klima im Keller sei zwar etwas zu warm, aber von der Feuchtigkeit her ideal, sagt Hadorn.

Vorräte im Tiefkühler

Der Bauer ist in diesem Haus aufgewachsen. Der 49-Jährige erinnert sich, wie seine Mutter Elisabeth den Keller mit Vorräten gefüllt hatte. «Ich hatte am liebsten die sterilisierten Aprikosen, die Birnen mochte ich etwas weniger gern», verrät er und beschreibt, wie hier Glas an Glas gestanden habe: Früchte, Bohnen, Tomaten und verschiedene Konfitüren. Auf den Hurden lagen Äpfel und blieben den ganzen Winter über frisch.

Dann kam das Zeitalter der Kühlapparaturen. «Wir haben praktisch alles entweder im Tiefkühler oder in Kühlräumen gelagert», sagt Hadorn. Das sei mit viel einiger Aufwand verbunden. Heute könne man sich nicht mehr vorstellen, die Kartoffelernte in den Keller zu schleppen und nach und nach wieder hochzutragen.

«Das hat sich eben geändert», sagt Hadorn, der mit Ehefrau Daniela Buri Hadorn und den drei Kindern Flurina, Nicola und Andri hier lebt. Aber auch im Keller der Eltern, die im Stöckli wohnen, ist die Moderne eingezogen. Auch dort stehen keine Vorratsgläser mehr, sondern Tiefkühltruhen.

Viel Stauraum

Geräumige Keller wie die in Hadorns Bauernhaus haben auch einen Nachteil: Sie verleiten dazu, Dinge aufzubewahren von denen man glaubt, dass sie vielleicht dereinst noch nützlich sein könnten. Aus den Augen, aus dem Sinn. In einen Keller, wenn nicht gerade Käse darin lagert, geht man oft monatelang nicht. So ist es gekommen, dass Hadorns die Plastiktraktoren, -wagen und –maschinen ihrer Kinder im zweiten Gewölbekeller horten, obschon der Nachwuchs schon längst zu gross für diese Spielsachen ist.

Martin Hadorn lacht und schliesst die Tür. Im Käsekeller brennt noch das Licht. Hoch oben an der Wand krabbelt eine langbeinige Spinne, so, wie es sich für einen bäuerlichen Keller gehört. Man fragt sich, was das Tierchen denn frisst in einem so ordentlich aufgeräumten Keller. Wohl doch keinen Käse? (Berner Zeitung)