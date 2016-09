Auf Fussgängerstreifen angefahren – schwer verletzt

Am Mittwoch um etwa 7 Uhr überquerte ein Mann an der Kreuzung Alexander-Moser-Strasse/Zihlstrasse in Biel einen Fussgängerstreifen, als er von einem Lieferwagen erfasst wurde. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, habe sich der 52-Jährige beim Unfall schwere Verletzungen zugezogen und musste ins Spital geflogen werden. Er befinde sich in kritischem Zustand.

Noch ermittelt die Polizei den genauen Unfallhergang. Die Alexander-Moser- sowie die Zihlstrasse mussten bis kurz nach 9.30 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. (mb/pkb)