Alexandre Schmidt: «Nicht viel falsch gemacht»

Er hatte damit rechnen müssen: Der freisinnige Finanzdirektor Alexandre Schmidt musste allein mit seiner Partei in die Gemeinderatswahlen ziehen, verstärkt bloss von Beat Gubser von der kleinen EDU.

Zwischen Schmidt, der SVP sowie CVP-Gemeinderat Reto Nauses Mitteliste war ein enges Rennen erwartet worden, aufgrund der Parteistärken mit Schmidt in der schwierigsten Position.

Und trotzdem hatte er sich berechtigte Hoffnungen machen dürfen: Schmidt war es vier Jahre lang gelungen, sich als der «liberale Stachel» im Gemeinderat zu inszenieren, als der er sich immer wieder bezeichnet hatte.

«Ich habe vier Jahre lang Gas gegeben und alle meine Abstimmungen gewonnen», sagte ein enttäuschter, aber gefasster Schmidt nach seiner Abwahl. Gegen die SVP hatte Schmidts ­Liste gewonnen – doch Nauses breiter Mitteverbund hatte gut 3000 Stimmen mehr gemacht.

«Angst um die Stadt»

Eine der Ersten, die zu Schmidt ging und ihm ihr Mitgefühl ausdrückte, war SP-Grossrätin Nicola von Greyerz. «Es tut mir sehr leid für dich», sagte sie zum Abgewählten. «Die Stadt Bern verliert einen guten Finanzdirektor.» Auch Schmidt sagte in seinen ersten Stellungnahmen: «Ich glaube nicht, dass ich viel falsch gemacht habe.»

Daran hatte er seine Hoffnung gekoppelt, es doch zu schaffen, der schwierigen Ausgangs–lage zum Trotz: an seinen Leistungsausweis, an die weit verbreitete Ansicht, dass da ein Animal politique am Werk war, ein Fleissiger, einer, der seine Dossiers im Griff hatte und mit spürbarer Begeisterung zur Ar­beit ging.

Und doch war Schmidt realistisch genug, um in den letzten Wochen immer wieder zu sagen: «Es gibt kein Abo auf eine Wiederwahl.» Am Sonntagnachmittag erzählte er, dass er seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer sage, dass Veränderungen Chancen seien.

Wenige Stunden später war er selber derjenige, dessen Leben nun eine Neuausrichtung verlangt. «Um mich selber habe ich keine Angst», sagte er. «Wenn schon, habe ich Angst um die Stadt, wenn nun kein Liberaler, kein Bürgerlicher mehr in der Regierung sitzt.»

«Interregnum für vier Jahre»

In den Tagen vor dem Wahlsonntag hatte Schmidt immer wieder betont, wie ruhig er sei. Die Gelassenheit hielt auch am Sonntag den ganzen Tag an. Am Mittag hatte er sein Wahlteam zum Brunch ­getroffen, den Nachmittag verbrachte er mit seiner Familie, unter anderem auf einem langen Spaziergang und mit Hausauf­gaben des Sohnes. «Es ist fast ein normaler Sonntag.»

Am Ende war es für Schmidt ein trauriger Sonntag, und nichts wäre in seiner Position naheliegender gewesen, als mit dem Wahlsystem zu hadern. Doch Schmidt zeigte Grösse, fand: «Ich bin mit dem Proporz gewählt worden, und jetzt bin ich mit dem Proport abgewählt worden.»

Weil die SVP auf einem Alleingang beharrte, stand sie am Ende ebenso mit leeren Händen da wie Schmidt und seine FDP. «Wenn sich die Minderheit noch verzettelt, dann ist dies eben die Konsequenz», so Schmidt. «Nun ist es wichtig, dass dieses Interregnum ohne Bürgerliche nur vier Jahre dauert.» (Berner Zeitung)