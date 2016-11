«Aber innerlich brodelt es»

Es ist kurz vor 13 Uhr beim Ostermundiger Gemeindewerkhof. Nach und nach kehren die Männer in den orangefarbenen Überkleidern aus der Mittagspause zurück. Die einen halten in der Kantine einen kurzen Schwatz, die andern rauchen draussen eine Zigarette. Dann schwingen sie sich auf den Kehrichtlastwagen, die Strassenwischmaschine und die übrigen bereitstehenden Gefährte, um ihrer täglichen Arbeit nachzugehen.

Doch etwas ist anders an diesem Tag. Dass das Stimmvolk am Vortag Nein gesagt hat zur Sanierungsvorlage der Pensionskasse Bolligen-Ittigen-Ostermundigen (BIO), «das ist frustrierend», sagt Werkhofmitarbeiter Peter Hurni. Denn das Nein bedeutet unter anderem, dass die fast 200 Ostermundiger Gemeindeangestellten bei der Sanierung der PVS BIO vorderhand keine Abfederungsmassnahmen bekommen und bis zu 30 Prozent Rente verlieren könnten.

«Wissen Sie», sagt Peter Hurni, «wir putzen jeden Tag den Dreck der Leute weg, und was kommt zurück?» Hurni schüttelt den Kopf, redet sich in Fahrt. Dann sinkt sein Puls wieder. Immerhin seien im Abstimmungskampf fast alle Parteien hinter dem Personal gestanden. Aber die wenigen Gegner hätten halt immer wieder die «marode Pensionskasse» heraufbeschworen, «sodass das Volk fast nicht anders konnte, als Nein zu sagen».

Iten als Blitzableiter

Neben Peter Hurni steht Peter von Arx. Auch er arbeitet für die Gemeinde Ostermundigen, leitet die Abteilung öffentliche Sicherheit. Und er gehört der Personalvorsorgekommission an, welche die nun abgelehnte Sanierungsvariante mitgetragen hat. Die Unsicherheit sei schlimm, sagt er, besonders für die Mitarbeiter mit den tiefen Löhnen. «Keiner weiss im Moment, wie viel Lohn ihm ab Januar abgezogen wird.» Der Abzug hängt von der neuen Sanierungslösung ab, nach der nun gesucht wird (siehe Kasten).

Am Anschlagbrett in der Werkhofkantine hängt eine E-Mail von Gemeindepräsident Thomas Iten. Er macht den Mitarbeitenden Mut: Man werde eine neue Lösung suchen. Die Mitarbeitenden sollten ihn, Iten, als «Blitz­ableiter» benutzen, statt den Frust in den sozialen Medien rauszulassen. Letzteres ist nach Bekanntgabe des Abstimmungsresultats passiert: Ein Mitarbeiter deckte die Exponenten des Nein-Komitees auf Facebook mit Schimpfwörtern ein, einer kündigte seinen Austritt aus der Feuerwehr an – «Ich bin nicht mehr bereit, meine Freizeit für die Sicherheit der Nein-Stimmenden zu opfern» –, und einer schlug vor, dass das Gemeindepersonal in den Streik treten soll.

«Mehr gibts nicht zu holen»

Effektiv gestreikt hat am Montag niemand. «Wir müssen nun Ruhe bewahren», sagt Peter von Arx. Er wie auch Peter Hurni vermuten, dass das Volk mit dem Nein nicht primär das Personal strafen wollte, sondern kein Vertrauen in die PVS BIO mehr habe. Es gelte nun so gut wie möglich aus der Misere zu kommen. «Die Arbeitnehmer und die Gemeinde als Arbeit­geberin sind gemeinsam gefordert.» Das Personal will aber nicht einfach so nachgeben. Unterstützt wird es von der Gewerkschaft VPOD.

Mit der jetzt abgelehnten Variante hätte das Personal 2,5 Millionen Franken an die Sanierung der PVS BIO gezahlt. Dadurch hätten einzelne Mitarbeiter in den nächsten Jahren bis zu 600 Franken Lohn pro Monat verloren. «Mehr gibt es nicht zu holen. Die Zitrone ist ausgepresst», sagte Peter von Arx schon kurz nach Bekanntgabe des Abstimmungsresultats. Zwar können die Mitarbeitenden theoretisch zu höheren Beiträgen gezwungen werden. «Aber dann werden noch mehr Leute kündigen als jetzt schon», prophezeit von Arx.

«Hart, aber nötig»

Natürlich gibt es auch die andere Sicht der Dinge. Die Exponenten des siegreichen Nein-Komitees argumentieren, dem Gemeindepersonal seien jahrelang zu grosszügige Rentenversprechen gemacht worden. Es sei hart, aber nötig, diese nun zu korrigieren. Für Peter Hurni und Peter von Arx ist das ein schwacher Trost. «Äusserlich arbeiten wir wie jeden Tag. Aber innerlich, da brodelt es.» (Berner Zeitung)