Aare knackt die 20-Grad-Marke

Die warmen Temperaturen, die seit einigen Tagen in der ganzen Schweiz herrschen, locken bereits zahlreiche Bernerinnen und Berner ins kühle Nass. Diejenigen, die den Sprung in die Aare bis jetzt gescheut haben, weil der Fluss noch zu kalt war, dürfen sich freuen und nun auch die Badehose anziehen. Am Montag knackte die Aare in Bern erstmals in diesem Jahr die 20-Grad-Marke.

Am 21. Juli war dies zum ersten Mal im Vorjahr der Fall, somit fünf Wochen früher. Im vergangenen Sommer wurden am gleichen Datum gerade 13.95 Grad gemessen, mehr als sieben Grad kälter.

Die Wärme bleibt

Gemäss Prognose werden die Temperaturen die ganze Woche lang bei 30 oder mehr Grad bleiben. Die aktuellen Aaretemperaturen findet man beispielsweise auf der Internetseite Aaremarzili.info oder unter diversen Aare-Apps.

