7-Jähriger bei Kollision schwer verletzt

Am Dienstag kam es kurz vor 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Junge fuhr mit seinem Trottinett von der Jurastrasse her in Richtung General-Dufour-Strasse.

Als er bei der Kreuzung Jurastrasse / Oberer Quai die Strasse überqueren wollte, kam es beim Zebrastreifen aus noch zu klärenden Gründen zur Kollision mit einem stadtauswärts fahrenden Lieferwagen. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Mittwochnachmittag mit.

Der 7-jährige Junge wurde beim Unfall schwer verletzt. Er wurde mit der Ambulanz ins Spital gefahren. Der Lieferwagenfahrer blieb seinerseits unverletzt.

Infolge des Unfalls musste der Verkehr im Bereich der Unfallstelle für rund eine halbe Stunde wechselseitig geführt werden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache und des Unfallhergangs aufgenommen. (flo/pkb)