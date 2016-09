510 Kandidierende für 80 Stadtratssitze

Die grosse Frage der Stadtberner Wahlen: Wer macht das Rennen ums Stadtpräsidium? Ursula Wyss (SP), Franziska Teuscher (GB), Alec von Graffenried (GFL), Reto Nause (CVP), Alexandre Schmidt (FDP), Rudolf Friedli (SVP), Erich Hess (SVP), Daniel Lehmann (SVP) und Stefan Theiler (parteilos) rechnen sich Chancen aus.

Die Entscheidung dürfte nicht am 27. November fallen, sondern im zweiten Wahlgang am 15. Januar 2017.Bereinigt sind nun auch die Wahllisten für das Stadtparlament. Über 500 Kandidatinnen und Kandidaten streben einen der 80 Sitze im Stadtrat an. Bei 76 Leuten handelt es sich um bisherige Stadträtinnen und Stadträte, 434 Leute sind neu im Rennen. Politik scheint in Bern männerlastig zu sein, so kandidieren rund 100 Männer mehr als Frauen .

Die detaillierten Listen zu den Stadtratswahlen finden sie auf bern.ch

Gemeinderatswahlen: Die Listen Rot-Grün-Mitte (SP, GB, GFL): Ursula Wyss (SP, bisher), Michael Aebersold (SP), Franziska Teuscher (GB, bisher), Alec von Graffenried (GFL). Mitteliste (CVP, BDP, EVP, GLP): Reto Nause (CVP, bisher), Vania Kohli (BDP), Melanie Mettler (GLP), Matthias Stürmer (EVP), Maurice Lindgren (JGLP). Liberal-bürgerlich: Alexandre Schmidt (FDP, bisher), Thomas Berger (FDP), Claudine Esseiva (FDP), Barbara Freiburghaus (FDP), Beat Gubser (EDU). SVP: Rudolf Friedli, Erich Hess, Daniel Lehmann, Bernd Schildger, Jimy Hofer (parteilos). Schweizer Demokraten (SD): Adrian Pulver Neue Berner Welle: Stefan Theiler, Margrit Steiger, Pablo Ferrari, Andreas Egli, Alexandra Berounsky (alle parteilos).

(Berner Zeitung)