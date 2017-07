35-jährige Velofahrerin von LKW überfahren

Auf der Bolligenstrasse in Ostermundigen wurde am Donnerstagnachmittag eine Velofahrerin von einem Lastwagen überrollt. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie noch auf der Unfallstelle verstarb.

Der LKW und die Radfahrerin waren vom Kreisel Milchstrasse herkommend in Richtung Bern unterwegs. Zum Unfall kam es gemäss Polizeiangaben kurz vor der Verzweigung Schermenweg. Beim Opfer handelt es sich um eine 35-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern.

Im Einsatz standen unter anderem ein Ambulanzteam sowie die Besatzung eines Helikopters der Rega. Die Bolligenstrasse in Richtung Bern war für die Dauer der Unfallarbeiten zwischen dem Kreisel Milchstrasse und der Verzweigung Bolligenstrasse/ Schermenweg gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. (nik/pkb)