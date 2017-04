30'000 bunte Eier pro Stunde

Was wäre Ostern ohne Eiertütschen? Und was wäre Eiertütschen ohne die kunterbunten Ostereier? In beiden Fällen würden wohl viele sagen: «Nicht einmal halb so witzig.» Vielerorts wird auch das Bemalen der Ostereier zur Tradition im Familien- oder Freundeskreis gepflegt.

Umfrage Färben Sie selbst zu Ostern auch Eier? Aber sicher doch

Nein, das ist mir zu bunt

Abstimmen Aber sicher doch 66.7% Nein, das ist mir zu bunt 33.3% 30 Stimmen Aber sicher doch 66.7% Nein, das ist mir zu bunt 33.3% 30 Stimmen



Doch um die Regale der Schweizer Detailhändler zu füllen, braucht es massiv mehr Produktionskapazität. Die Eierhandelsfirma Eico in Bern ist mit bis zu zwei Millionen gefärbten Eiern in der Woche die grösste Schweizer Produzentin in diesem Bereich.

Gefärbte Eier in den Grundtönen werden das ganze Jahr über hergestellt, doch zu Ostern laufen die Maschinen auf Hochtouren. «Die grösste Herausforderung ist es denn auch, dass wir wirklich genug Eier geliefert bekommen», sagt Eico-Geschäftsleiter Hannes Messer. «Der Rest ist eigentlich nur Fleissarbeit.»

Was bei der Produktion alles schiefgehen kann, und welche Ostertrends sich die Firma in diesem Jahr ausgedacht hat, erzählt Hannes Messer im Video oben. (mb)