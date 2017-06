146 km/h statt 80: Polizei stoppt Raser

Am Freitagabend gegen 20.45 Uhr fuhr auf der Bielstrasse in Pieterlen ein Auto mit 146 Kilometern pro Stunde statt der erlaubten 80 an einem Geschwindigkeitsmessposten der Kantonspolizei Bern vorbei.

Wie die Polizei mitteilt, konnte sie den Lenker vor Ort anhalten und für weitere Abklärungen auf eine Wache bringen. Seinen Führerausweis musste er abgeben, ebenso wurde sein Auto beschlagnahmt. Der 39-Jährige wird sich wegen eines Raserdelikts vor Gericht verantworten müssen. (mb/pkb)