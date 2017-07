Zwei Touristen sterben bei Messerattacke in Hurghada

Bei einem Messerangriff im ägyptischen Ferienort Hurghada am Roten Meer sind zwei Personen getötet worden, vier weitere wurden verletzt. Zur Herkunft der Todesopfer gibt es unterschiedliche Angaben: Während Reuters von deutschen Opfern berichtet, schreibt AFP von zwei Ukrainerinnen, die gestorben sind.

Bei den Verletzten soll es sich einem Bericht der staatlichen ägyptischen Zeitung «Al-Ahram» zufolge um Touristinnen unter anderem aus Armenien und Tschechien handeln. Die Agentur Interfax berichtete am Freitag mit Verweis auf das russische Konsulat von einer verletzten russischen Touristin.

In Berlin konnte das Auswärtige Amt die Staatsangehörigkeit der Todesopfer nicht bestätigen. Auch das Aussendepartement (EDA) in Bern hatte am Freitagabend keine Kenntnis von Schweizer Opfern.

Mit Messer an Strand geschwommen

Der Angreifer sei mit dem Messer an den Strand geschwommen und habe dann die Touristen attackiert, teilte das Innenministerium mit. Der Angreifer sei festgenommen worden. Sein Motiv war zunächst unklar.

Ausserdem wurden am Freitag in der Nähe von Kairo fünf Polizisten bei einem Angriff auf einen Kontrollpunkt getötet. Maskierte Angreifer hätten die Polizisten am Morgen in der Provinz Gizeh in Al-Badraschein rund 40 Kilometer südlich von Kairo beschossen, hiess es aus Sicherheitskreisen. Zwei Polizisten und drei Rekruten seien getötet worden. Zunächst bekannte sich niemand zu diesem Angriff.

Seit dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi im Jahr 2013 durch die Armee unter Kontrolle des heutigen, autoritär regierenden Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi kommt es in Ägypten immer wieder zu Angriffen auf Sicherheitskräfte. (woz/SDA)