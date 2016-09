Zwei Tote nach Grossbrand in deutschem Spital

Bei einem Grossbrand in einem Krankenhaus in Bochum sind in der Nacht zum Freitag zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr am frühen Morgen mitteilte, brannte es in einem Zimmer in der sechsten Etage des Universitätsklinikums Bergmannsheil. Die Flammen breiteten sich auf die gesamte Station aus. Derzeit müsse von zwei Toten ausgegangen werden, hiess es.

Die Feuerwehr war mit mehr als 200 Einsatzkräften vor Ort, ausserdem wurden weitere Einsatzkräfte aus dem gesamten Ruhrgebiet angefordert. Die Dortmunder Polizei übernahm nach eigenen Angaben die Einsatzleitung der polizeilichen Massnahmen. Den Behörden zufolge dürfte es in den kommenden Stunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen rund um die Klinik kommen.

