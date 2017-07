Zwei Frauen sterben bei Messerattacke in Hurghada

Bei einer Messerattacke in einem ägyptischen Hotel sind nach offiziellen Angaben mehrere ausländische Touristen verletzt worden. Ein Mann griff am Strand eines Hotels in Hurghada am Roten Meer eine Gruppe von Touristen an.

Wie das Innenministerium weiter mitteilte, handelte es sich bei den Opfern um Touristinnen mit unterschiedlichen Nationalitäten. Aus Sicherheitskreisen hiess es, zwei Ukrainer seien getötet worden. Vier weitere Touristen seien verletzt worden.

Der Angreifer sei festgenommen worden und werde verhört, so das Innenministerium. Die Motive für die Tat waren zunächst unklar. Den Angaben zufolge schwamm der Attentäter offenbar von einem nahe gelegenen öffentlichen Strand zu der Ferienanlage.

#BREAKING Six tourists wounded in Egypt beach resort stabbing: police — AFP news agency (@AFP) 14. Juli 2017

Mehrere Anschläge in Ägypten

Im April 2006 waren bei einem Dreifach-Anschlag im ägyptischen Urlaubsort Dahab 20 Menschen getötet worden, darunter ein Kind aus Deutschland. Im Juli 2005 starben bei einer Anschlagsserie im Badeort Scharm el Scheich 68 Menschen, unter ihnen auch westliche Touristen. Vier verschiedene Gruppen bekannten sich zu den Anschlägen.

Im Oktober 2015 kamen 224 Menschen ums Leben, als ihre im Badeort Scharm el Scheich gestartete Maschine über der Sinai-Halbinsel abstürzte. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich dazu, auf das Flugzeug einen Bombenanschlag verübt zu haben. Bei den Opfern handelte es sich überwiegend um russische Touristen. (woz/SDA)