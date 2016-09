Von LKW abgedrängt: Auto überschlägt sich auf A2

Ein Sattelschlepper wollte am Montag gegen 17.45 Uhr auf der Autobahn A2 bei Egerkingen in Fahrtrichtung Basel von der mittleren auf die rechte Spur wechseln. Dabei übersah der Chauffeur einen Personenwagen, so dass es zur Kollision kam.

Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, überschlug sich das Auto, nachdem es in die Mittelleitplanke geprallt war, und kam schliesslich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Lenkerin und ihr Beifahrer blieben aber unverletzt und konnten sich selbstständig aus dem Wagen befreien.

Im Bereich der Unfallstelle konnte der Verkehr während etwas mehr als einer Stunde nur einspurig fliessen, was zu Verkehrsbehinderungen geführt hat. (mb)