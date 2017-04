Ungelöste Rätsel nach Attacke

Die Angreifer hatten das Schlimmste einkalkuliert. Hinter einer Hecke deponierten sie drei Sprengsätze, diese trafen den Mannschaftsbus, der gerade das Hotel verlassen hatte und zum zehn Kilometer entfernten Stadion fahren sollte, am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr. Hintere Scheiben des Busses barsten trotz Sicherheitsverglasung. Ein Polizist auf dem vorausfahrenden Motorrad erlitt einen Schock und ein Knalltrauma.

Schlimmer erwischte es Verteidiger Marc Bartra. Er brach sich die Speiche nahe der rechten Hand, Glassplitter bohrten sich in das Handgelenk. Der 26-Jährige wurde noch am Abend operiert. Torhüter Roman Bürki, der Goalkeeper der Schweizer Nati, sass neben Bartra und blieb unverletzt.

100 Meter weit reichte die Wirkung der Sprengsätze, die mit Metallstiften bestückt waren. Einer davon landete in einer Kopfstütze. Es sei ein Glück, dass nicht mehr passiert sei, sagte die Sprecherin der Bundesanwaltschaft, Frauke Köhler.

Fans solidarisieren sich

An Fussball war am Dienstag nicht mehr zu denken, das sahen auch die Fans ein. Nachdem im Stadion die Nachricht verkündet worden war, stimmten die rund 3000 Monaco-Anhänger Gesänge auf den BVB an. Über Twitter boten Dortmunder Fans den Gästen Übernachtungen an.

In solchen Momenten hält man im Revier fest zusammen: #S04 wünscht @MarcBartra gute Besserung, allen Fans eine sichere Heimreise. #BVBASM — FC Schalke 04 (@s04) 11. April 2017

Selbst Erzrivale Schalke 04 solidarisierte sich mit dem BVB. «In solchen Momenten hält man im Revier fest zusammen», twitterten die Königsblauen aus Gelsenkirchen. Borussia-Clubboss Hans-Joachim Watzke erklärte am Mittwoch: «Wir spielen heute nicht nur für uns. Wir spielen für alle. Egal, ob Borusse, Bayer oder Schalker.» Das Spiel war auf Mittwochabend verlegt worden.

Rätselhafte Schreiben

Zu den Motiven der Tat herrschte gestern noch keine Klarheit. In der Nähe des Tatortes wurden drei wortgleiche Bekennerschreiben gefunden, die einen islamistischen Hintergrund vermuten lassen. Gefordert werden der Abzug der Bundeswehr-Tornados aus Syrien und die Schliessung der Ramstein Air Base in Rheinland-Pfalz. Hier hat die US Air Force ihr Europa-Hauptquartier.

Mehrere Medien berichteten von einer im Schreiben erwähnten Todesliste des Islamischen Staates, auf der Sportler und Prominente stünden. Experten verweisen allerdings darauf, dass der IS sich üblicherweise nicht auf dem Papier, sondern über soziale Netzwerke zu seinen Taten bekennt.

Zwei Verdächtige wurden ausgemacht. Spezialkräfte stürmten gestern Morgen die Wohnung eines Irakers in Wuppertal und eines Deutschen in Fröndenberg bei Unna. Doch nur der Iraker wurde festgenommen. Die Bundesanwaltschaft kommunizierte, die Beantragung eines Haftbefehls werde geprüft.

Doch eine Mitteilung über den entsprechenden Vollzug blieb bis Redaktionsschluss aus. Womöglich reichte die Beweislage nicht dafür aus, die beiden Verdächtigen mit dem Anschlag in Verbindung zu bringen.

Für den deutschen Fussball ist es der dritte derartige Vorfall innerhalb von anderthalb Jahren. Am 13. November 2015 lief in Paris ein Freundschaftsspiel zwischen Frankreich und Deutschland, als in Stadionnähe Bomben explodierten. Vier Tage später wurde in Hannover nach Terrorwarnungen kurz vor Spielbeginn die Partie Deutschland - Niederlande gestrichen. (Berner Zeitung)