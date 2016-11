US-Behörde toppt Beyoncé auf Instagram

Stars wie Rihanna oder Kim Kardashian machen vor, wie man sich in den sozialen Medien geschickt vermarktet. Doch unter den Top Five der weltbesten Instagram-Accounts sieht das Magazin «Rolling Stone» neben internationalen Berühmtheiten und Teenie-Shooting-Stars auch eine Behörde.

Das US-Amt für Transportsicherheit rangiert auf der Hitliste des Magazins gleich hinter Rihanna und sogar noch vor Beyoncé auf Platz vier. Ein medialer Erfolg, den die «Washington Post» auf einen unwiderstehlichen Mix aus Waffen und Hunden zurückführt.

Mehr als eine halbe Million Follower auf Twitter, mehr als zwei Millionen Likes, mehr als 150'000 Nutzerkommentare – Bob Burns, Social-Media-Verantwortlicher der Transportation Security Administration (TSA), kann stolz auf seine Arbeit sein.

Der Chihuahua im Koffer

Eine Arbeit, die vor allem lebt von den vielen schrägen Fundstücken des Behörden-Alltags der Flughafensicherheit, kombiniert mit humorvollen Kommentaren.

Da wären der kunstvoll in einer Eiffelturm-Replik versteckte Dolch, das Messer in der Enchilada, der menschliche Totenschädel, postapokalyptische Gasmasken oder der ins Handgepäck geschmuggelte, lebende Chihuahua.

#TSAGoodCatch - A large dagger was discovered concealed inside of an Eiffel Tower replica. You may pack knives in your checked baggage, or ship them to your destination, but knives of any size are always prohibited in carry-on bags. Ein von TSA (@tsa) gepostetes Foto am 26. Jan 2015 um 16:03 Uhr

«Manchmal fragt man sich schon, was in den Köpfen der Menschen so vorgeht», kommentiert Bob Burns all jene bizarren Objekte, auf die die Beamten der Flugsicherheit tagtäglich stossen. Aber falschliegen könne man mit Tieren oder Waffen nie, ergänzt der Social-Media-Chef seine eher ungewöhnliche Strategie.

Alle Rekorde bei den Instagram-Nutzern brach das gepostete Foto einer lebensgrossen Puppe aus dem Requisitenbestand des Horror-Schockers «Texas Chainsaw Massacre»:

Talk about deadheading... This crusty ol' chap is actually a prop from the #TexasChainsawMassacre movie. He was brought through a checkpoint at the Atlanta (#ATL) International Airport, where as you can see, he was screened and sent on his jolly way. #TSAOnTheJob Ein von TSA (@tsa) gepostetes Foto am 15. Mai 2016 um 15:41 Uhr

«Ziemlich sicher kein Brieföffner», lautet der Kommentar zu diesem klingenbewehrten Fingerschmuck:

We’re pretty sure this isn’t a letter opener. A bladed dragon claw perhaps??? Whatever it is, it should be packed in checked baggage. It was discovered in a carry-on bag at Atlanta (ATL). Ein von TSA (@tsa) gepostetes Foto am 27. Nov 2016 um 14:26 Uhr

(jdr)