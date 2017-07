«So was hab ich noch nie gesehen – es hat laut geknallt»

Nach einer Tropennacht wurden auch heute Samstag wieder Höchsttemperaturen von 30 bis 32 Grad Celsius gemessen. Doch derzeit verhagelts den Sommeplausch sprichwörtlich. Vor allem im Mittelland und speziell in der Region Olten wütet Starkregen und Hagel, wie die Videos der Leser-Reporter zeigen.

Um circa 16.45 zog ein Hagelsturm über Rothrist im Kanton Aargau. Leserreporterin Isabelle Jordi konnte gerade noch ihre Sachen ins Haus nehmen und hat deswegen keine Schäden zu beklagen: «Es hat sehr laut geknallt, dann sah ich, dass da so riesige Bälle herunterkamen – das habe ich also so wirklich noch nie gesehen.» Nach etwa 10 Minuten sei der Spuck vorbei gewesen, so Jordi.

Das Unwetter zieht rasch vom Westen her über die Schweiz und sollte gegen 20 Uhr vorbei sein. Doch wer den Grill schon aufgestellt hat, muss warten mit anfeuern.

Abkühlung am Dienstag

Abkühlung bringt das schlechte Wetter nicht. Auch die Nacht dürfte wieder tüppig werden. Morgen Sonntag steigt die Gewitterneigung nach schwülwarmen bis -heissen 26 bis 30 Grad verbreitet an.

Merklich kühler wird es mit rund 24 Grad erst am Dienstag.

(mch)