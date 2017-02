Sieben Prozent der australischen Priester begingen Missbrauch

In den vergangenen Jahrzehnten haben sieben Prozent der katholischen Priester in Australien Kinder sexuell missbraucht. Das ging aus einer am Montag veröffentlichten Studie einer Untersuchungskommission hervor. Zuvor waren bereits mehrere Opfer von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche in Australien angehört worden, doch die Dimension der Übergriffe war bisher nicht bekannt.

Der Untersuchungsausschuss ermittelt seit 2013, wie die katholische Kirche und andere Institutionen auf Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs von Kindern in den vergangenen Jahrzehnten reagiert haben. Die sogenannten Royal Commissions sind die höchsten Gremien in Australien, über die öffentliche Prüfungen und Ermittlungen möglich sind.

Am 7. Februar führt die Untersuchungskommission diesbezüglich eine öffentliche Anhörung durch. (foa/dapd)