Schweden verspottet Trumps Männerriege

Die stellvertretende schwedische Ministerpräsidentin Isabella Lövin hat mit einem Foto auf Facebook offenbar Kritik an US-Präsident Donald Trump geübt.

Just signed referral of Swedish #climate law, binding all future governments to net zero emissions by 2045. For a safer and better future. pic.twitter.com/OqOO2y8BU6 — Isabella Lövin (@IsabellaLovin) 3. Februar 2017

Lövin postete am Freitag im sozialen Online-Netzwerk ein Bild von sich, auf dem sie einen Vorschlag für das neue Klimagesetz Schwedens unterzeichnet. Zu sehen sind neben ihr sieben weitere Frauen, bei denen es sich um Mitglieder ihrer Belegschaft handelt.

Schwedische Medien berichteten, das Bild ähnele Fotos von Trump im Oval Office, auf denen er von seinen, ausschliesslich männlichen, Beratern umgeben ist. Lövin sagte, das Foto sollte zeigen, dass «wir eine feministische Regierung sind». Es sei dem Beobachter überlassen, «das Foto zu interpretieren».

Männer entscheiden über Abtreibung

Das Bild von Trump, wie er seine ersten Dekrete unterschreibt, sorgte für Empörung. Nicht nur, weil sein Team ausschliesslich aus Männern besteht. Sondern weil eines der Dekrete, die Trump als erstes unterzeichnete, paradoxerweise nur Frauen betrifft: So verbot er staatliche Finanzhilfen für internationale Nichtregierungsorganisationen, die Schwangerschaftsabbrüche unterstützen.

Vor allem dieser Twittereintrag von Kamala Harris, Senatorin für den Bundesstaat Kalifornien, ging viral: «Diese Gruppe hat gerade für Frauen den Zugang zu medizinischer Versorgung weltweit erschwert. Sagt mir, was mit diesem Bild nicht stimmt.»

This group just made it more difficult for women to get access to health care worldwide. You tell me what's wrong with this picture. pic.twitter.com/8UQFWg8qO3 — Kamala Harris (@KamalaHarris) 23. Januar 2017

Die Reaktion aus Schweden scheint ein bisschen zu spät zu kommen, denn nur innerhalb von einer Woche scheint der US-Präsident auf den Wirbel des ersten Bilds reagiert zu haben. So ist die Frauenquote im Hintergrund Trumps in den neuen Aufnahmen eines unterschreibenden Trumps auffallend gestiegen.

Signing orders to move forward with the construction of the Keystone XL and Dakota Access pipelines in the Oval Office. pic.twitter.com/OErGmbBvYK — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24. Januar 2017

Signed some additional executive orders in the Oval Office moments ago- pic.twitter.com/fgIaVW5aJD — President Trump (@POTUS) 28. Januar 2017

(sep/dapd)