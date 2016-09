Polizei verhaftet zwei Männer bei Basler Moschee

In der König-Faysal-Moschee im Basler St.-Johanns-Quartier predigt der Vater der beiden Therwiler Handschlag-Verweigerer als Imam. In genau der Moschee ist nun ein Grosseinsatz im Gange, wie die Kantonspolizei Basel auf Anfrage von «Blick» bestätigt.

Laut dem Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt handelt es sich um eine Durchsuchung durch das Staatssekretariat für Migration (SEM), unterstützt von der Polizei, wie Sprecher Martin Schütz vor Ort mitteilt. Zwei Männer, die sich mutmasslich illegal in der Schweiz aufhalten, wurden wegen fehlenden Papieren festgenommen.

Kontrolle ohne Zwischenfall

Der Einsatz folgte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung, dass sich in Räumlichkeiten der Moschee eine Person ohne geregelten Aufenthaltsstatus befinden könnte. Daraufhin habe das Migrationsamt Basel-Stadt eine Personenkontrolle durchgeführt. Diese sei ruhig und ohne Zwischenfälle verlaufen.

Im Nachgang zur Kontrolle werden nun ausländer- und strafrechtliche Fragen geklärt, wie die Polizei weiter mitteilte.

Dass in der König-Faysal-Moschee auch Muslime mit radikalen Ansichten verkehren, ist den Behörden seit einiger Zeit bekannt. Auch der Extremist A.J., der unter dem Namen der «Apotheker» bekannt wurde, verkehrte an dem Ort. Er sitzt derzeit im Basler Gefängnis in Ausschaffungshaft. (pat)