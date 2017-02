Polizei findet Leiche in ausgebranntem Auto

In einem ausgebrannten Auto fand die Polizei am Dienstagmorgen ausserhalb von Brittnau eine Leiche. Trotz intensiver Ermittlungen von Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft sind die Umstände unklar. Daher werden noch Augenzeugen gesucht.

Ein Passant fand den völlig ausgebrannten Mitsubishi Lancer am frühen Dienstagmorgen, 7. Februar 2017, beim Scheibenstand am Grütmattweg in Brittnau. Im bereits ausgekühlten Wrack stiess die Polizei in der Folge auf die verkohlten Überreste eines Menschen. Die Kantonspolizei Aargau und die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm nahmen intensive Ermittlungen auf.

Um wen es sich bei der verkohlen Leiche handelt, ist derzeit nicht klar. Das Auto ist auf den 55-jährigen Alfred Tanner mit Wohnsitz in Wikon eingelöst. Alfred Tanner konnte bis heute nicht aufgefunden werden, weshalb die Vermutung besteht, dass er im Auto verbrannt ist.

Die Umstände und Hintergründe des Vorfalls sind noch weitgehend unklar. Eindeutige Hinweise auf ein Tötungsdelikt bestehen nicht, ein solches kann aber auch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Ebenfalls im Fokus der Ermittlungen steht ein Suizid. Einzig einen Verkehrsunfall können Polizei und Staatsanwaltschaft ausschliessen.