Öl-Laster kippt – über 120 Menschen verbrennen

Mehr als 120 Menschen sind nach Angaben eines pakistanischen Behördensprechers bei einem Tanklastwagen-Unfall ums Leben gekommen. Ein mit Öl beladener Lastkraftwagen sei am Sonntag umgekippt und in Flammen aufgegangen, berichtete Rizwan Naseer, der Direktor der Rettungsdienste in der pakistanischen Provinz Punjab.

Retter würden die schwer und zum Teil bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Leichen bergen. Nach den Angaben wurden weitere 50 Menschen schwer verletzt. Laut Naseer dürfte die Zahl der Toten vermutlich weiter steigen.

Auf einer Schnellstrasse in Brand geraten

Nach dem der Tanklastzug umkippte, rannten Anwohner offenbar zur Unfallstelle, um das aus dem Laster fliessende Öl aufzusammeln. Sie wurden den Flammen erfasst.

Die britische BBC berichtete von einem Fahrzeug, das auf einer Schnellstrasse in der Stadt Bahawalpur in Brand geriet. Dutzende Menschen hätten Verbrennungen erlitten, als sie versucht hätten, das aus dem Fahrzeug fliessende Öl aufzusammeln.

