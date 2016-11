Neue Details im Fall Paul veröffentlicht

Im Netz lernte der 12-jährige Paul aus Gunzgen SO den deutschen Hilfskoch Werner C. kennen. Mit ihm wollte er sein Lieblings-Game «Minecraft» spielen – und wurde stattdessen missbraucht. Jetzt werden Details zum Fall bekannt.

Werner C. soll Paul am 18. Juni in Härkingen getroffen und ihm zur Begrüssung einen Zungenkuss gegeben haben, schreibt «Bild online» und beruft sich auf die Anklageschrift. Mit Bus und Bahn reisten die beiden danach nach Düsseldorf.

Koch lag mit Paul (12) nackt im Bett

Während acht Tagen und Nächten soll der Hilfskoch das Kind insgesamt 15-mal schwer sexuell missbraucht haben. Am 26. Juni stürmte schliesslich das Sondereinsatzkommando der deutschen Polizei die Wohnung von Werner C. und befreite den Buben. Die Polizei erwischte den 35-jährigen Koch nackt mit Paul im Bett.

Neben sexuellem Missbrauch wird Werner C. auch der Besitz von Kinderpornos vorgeworfen. In seiner Wohnung fanden Ermittler über 3000 kinderpornografische Dateien, davon 2501 Fotos und 642 Videos. Der Hilfskoch sitzt in Untersuchungshaft und soll geständig sein.

Er soll Hunderte von Stunden investiert haben, um sich über das Spiel an Buben ranzumachen. Er soll sich laut «Blick» intensiv darum bemüht haben, zum Junior-Supporter aufzusteigen. Er erhielt nach etlichen Bewerbungen das Ämtli auf einer Plattform und konnte alsdann entscheiden, wer mitspielen durfte. Er interessierte sich insbesondere für jüngere Buben, mit Mädchen kommunizierte er nicht.

(pat)