Minivan rast vor Moschee in Menschen – ein Toter

Bei einer Fahrt eines Vans in mehrere Fussgänger im Norden von London ist der Polizei zufolge ein Mensch gestorben. Das teilte die Behörde am Montagmorgen mit. Anti-Terror-Ermittler untersuchten das Ereignis vom frühen Montag. Schon zuvor hatte sie von einem «schweren Zwischenfall» gesprochen.

Der Rettungsdienst von London gab bekannt, dass mehrere Menschen verletzt ins Krankenhaus gebracht worden seien. Augenzeugen beobachteten, wie mindestens eine Person vor Ort medizinische Betreuung bekam.

Die Polizei hat den 48-jährigen Fahrer des Vans festgenommen. Er sei danach ins Krankenhaus gebracht worden, teilten die Ermittler am Montagmorgen mit.

Dem Fernsehsender Sky News und anderen britischen Medien sagten sie zudem, sie hätten den Eindruck gehabt, dass das Fahrzeug die Menschen mit Absicht getroffen hätte. Die Polizei bestätigte das nicht.

Der Vorfall ereignete sich nahe einer Moschee im Stadtteil Finsbury Park, die als ehemalige Extremistenmoschee bekannt ist. Die Rettungskräfte waren im Grosseinsatz.

Laut Augenzeugen sassen drei Personen im Fahrzeug, demnach könnten sich zwei Personen auf der Flucht befinden. Zum Zeitpunkt des Vorfalls haben laut «Daily Mail» bei einer Bushaltestelle vor der Moschee mehrere Personen einem älteren Mann helfen wollen, der einen Schwächeanfall erlitt. Die Zeitung geht von zehn Verletzten aus.

«Absichtlich» angefahren

Notrufe seien kurz nach Mitternacht (01.20 Uhr MESZ) eingegangen, die einen «Zusammenstoss zwischen einem Fahrzeug und Fussgängern» gemeldet hätten, teilte die Polizei mit. Der Stadtteil Finsbury Park liegt um Nordosten der britischen Hauptstadt. Die Polizei riegelte die Gegend um die Seven Sisters Road, wo das Fahrzeug in die Menschen fuhr, ab.

Der Islamdachverband Muslim Council of Britain teilte im Kurzbotschaftendienst Twitter mit, dass ein Lieferwagen Gläubige überfahren habe, als sie die nahe gelegene Moschee im Stadtteil Finsbury Park am verlassen hätten. «Unsere Gebete gelten den Opfern», twitterte der MCB. MCB-Verbandschef Harun Khan schrieb bei Twitter, der Lieferwagen habe die die Fussgänger «absichtlich» angefahren. Die Moschee war früher eine Anlaufstelle für Islamisten.

BREAKING: We have been informed that a van has run over worshippers as they left #FinsburyPark Mosque. Our prayers are with the victims. https://t.co/FSE5m3bFpo — MCB (@MuslimCouncil) 19. Juni 2017

Shocked and outraged to hear a van has intentionally run over worshippers leaving #Ramadan night prayers on Seven Sisters Road #FinsburyPark — Harun Khan (@harakha) 19. Juni 2017

This is the scene at Finsbury Park station side of cordon. Confusion as to what exactly has taken place. Helicopter up. pic.twitter.com/Rex6EFssLr — Brian Whelan (@brianwhelanhack) 19. Juni 2017

Police are on the scene and are dealing with a major incident in Seven Sisters Road https://t.co/eYPjbVvlZG pic.twitter.com/BzVdQUNfw8 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 19. Juni 2017

We have sent a number of resources to an incident in Seven Sisters Road. More information will follow when we have it. — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 18. Juni 2017

Emergency services are on the scene and investigating a major incident at Finsbury Park. Follow @Metpoliceuk and @Ldn_ambulance for details. — Mayor of London (@MayorofLondon) 19. Juni 2017

Moschee wurde geschlossen und neu organisiert

Die Moschee Finsbury Park wurde nach den US-Anschlägen am 11. September 2001 mehrere Jahre lang mit extremistischer Ideologie in Verbindung gebracht, doch schliesslich geschlossen und neu organisiert. Als Imam der Moschee von Finsbury Park hatte der in einem US-Terrorprozess zu lebenslanger Haft verurteilte Abu Hamza gewirkt. Hamza hielt in dem Gotteshaus in den neunziger Jahren radikalislamische und antiamerikanische Brandreden. Die neue Moschee-Leitung hatte in der Vergangenheit Drohungen erhalten. Seit mehr als zehn Jahren gab es keine Verbindungen mehr zu radikalem Gedankengut.

Die Einsatzkräfte der Polizei waren nach eigenen Angaben um kurz nach Mitternacht, um 00.20 Uhr, in die Strasse gerufen worden. Der Rettungsdienst twitterte, neben mehreren Einsatzwagen seien auch Trauma-Spezialisten vor Ort.

«Viele Menschen weinen»

Die Terrorwarnstufe in Grossbritannien steht auf «ernst», der zufolge Anschläge im Land sehr wahrscheinlich sind.

Eine Augenzeugin, Cynthia Vanzella schilderte bei Twitter ihre Eindrücke vom Unglücksort: «Schrecklich Polizisten zu sehen, die Herzmassagen bei am Boden liegenden Menschen machen, verzweifelt hoffend, sie zu retten.» «Es gibt viele Menschen, die weinen und viele Verletzte», sagte ein anderer Zeuge, David Robinson. «Es scheint so, als sei die Moschee das Ziel gewesen.» Ein 19-Jähriger beschrieb das Unfallfahrzeug als «weissen Lieferwagen mit drei Männern an Bord».

Horrible to watch police officers doing cardiac massage at people on the floor, desperately trying to save them. I just hope they did. — Cynthia Vanzella (@cynthiavanzella) 18. Juni 2017

May und Corbyn kommentieren Vorfall

Die britische Premierministerin Theresa May hat das Ereignis in Nord-London nahe einer Moschee als «schrecklichen Vorfall» bezeichnet. Ihre Gedanken seien bei den Verletzten, deren Angehörigen sowie den Rettungskräften vor Ort, liess sie über ihr Büro am Montagmorgen mitteilen. Ein Van war am frühen Montag in Fussgänger gefahren, laut Polizei gab es mehrere Opfer. Sie sprach zunächst nicht von Verletzten oder Toten. Eine Person sei festgenommen worden.

Oppositionsführer Jeremy Corbyn zeigte sich nach dem Vorfall schockiert. Bei Twitter schrieb er, er habe Kontakt mit den Moscheen und der Polizei aufgenommen, das Ereignis sei entsetzlich.

«Drei Anschläge in Grossbritannien»

Grossbritannien wurde zuletzt von drei Anschlägen erschüttert. Am 22. März war ein Mann mit einem Auto auf der Westminster Bridge in eine Menschenmenge gefahren, bevor er einen vor dem Parlament stationierten Polizisten mit einem Messer tötete. Insgesamt fünf Menschen wurden bei dem Anschlag getötet. Der Angreifer wurde erschossen.

Am 22. Mai sprengte sich ein Attentäter bei einem Konzert der Popsängerin Ariana Grande in Manchester in die Luft. 22 Menschen wurden getötet und dutzende verletzt.

Am 3. Juni rasten drei Männer mit einem Kleinlaster in Fussgänger auf der London Bridge in der britischen Hauptstadt. Anschliessend griffen sie Passenten im Viertel um den Borough Market mit Messern an. Acht Menschen wurden getötet. Die Polizei erschoss die Angreifer. (chk/sda/AFP/AP)