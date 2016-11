Mindestens acht Verletzte bei Angriff auf US-Universität

Bei einem Angriff auf dem Campus der Ohio State University im Nordosten der USA sind heute mindestens acht Menschen verletzt worden. Einer von ihnen schwebe in Lebensgefahr, teilte die Feuerwehr in der US-Stadt Columbus mit.

Laut einem Medienbericht wurde ein mutmasslicher Täter von der Polizei erschossen. Der Verdächtige sei tot, berichtete die Lokalzeitung «Columbus Dispatch» auf Twitter. Ob er durch Einsatzkräfte ums Leben kam oder sich selbst tötete, blieb zunächst unklar.

Die Hochschulleitung, die wegen eines «aktiven Schützen» Alarm ausgelöst hatte, gab nach mehreren Stunden Entwarnung. Einer der Verletzten schwebe in Lebensgefahr, teilte die Feuerwehr in der US-Stadt Columbus mit. Mehrere Menschen wurden offenbar verletzt, als ein Täter mit einem Auto in eine Gruppe von Menschen raste. Dies meldete ein Sprecher der Universität der Nachrichtenagentur AP. Ob andere auch durch Schüsse verletzt wurden, blieb zunächst unklar. Zudem gab es Berichte, wonach der oder die Angreifer mit einem Messer bewaffnet waren. Trotz Entwarnung sollen einige Gebiete gemieden werden, der Polizeieinsatz sei noch im Gange.

UPDATE: Police continue to process scene. Avoid area between College & Neil, Glenn & Woodruff. Lane Ave.Garage and SAS building remain close — OSU Police (@OSUPOLICE) 28. November 2016

CPD has let local media know that our SWAT, K9, negotiators & helicopter unit are on scene with @OSUPOLICE We have many patrol officers too — Columbus Ohio Police (@ColumbusPolice) 28. November 2016

Die Bundespolizei FBI bestätigte, dass sie in den Einsatz und die Ermittlungen eingebunden sei. Die Polizei von Columbus Ohio informiert zudem, dass sie mit SWAT-Team, Hunden, Vermittler sowie Helikoptern vor Ort sind. Ob andere Personen auch durch Schüsse verletzt wurden, blieb zunächst unklar. Zudem gab es Berichte, wonach der oder etwaige weitere Angreifer mit einem Messer oder einer Art Machete bewaffnet waren.

«Lauft, versteckt euch, kämpft»

Buckeye Alert: Active Shooter on campus. Run Hide Fight. Watts Hall. 19th and College. — OSU Emergency Mngmnt (@OSU_EMFP) 28. November 2016

Die Hochschulleitung hatte die Studenten und Mitarbeiter am Vormittag (Ortszeit) dazu aufgerufen, sich zu verschanzen. «Schütze auf dem Campus. Lauft, versteckt euch, kämpft», hiess es in einer Notfallbotschaft im Online-Dienst Twitter.

Die Anordnung «Run, hide, fight» ist ein Standardprozedere, wenn aktive Schützen in Situationen wie dieser für Gefahr sorgen. Sie bedeutet, dass die Betroffenen wegrennen und sich möglichst leise in Sicherheit bringen oder bei unmittelbarer Lebensgefahr als letztes Mittel gegen den Schützen vorgehen sollen.

Spezialeinheiten der Polizei durchkämmten den Campus. Der TV-Sender WBNS meldete, ein Verdächtiger sei von der Polizei erschossen worden. Zwei weitere Verdächtige wurden demnach aus einer Garage in Handschellen abgeführt. Die Universitätsleitung gab schliesslich Entwarnung. Das Gelände sei gesichert, alle Vorlesungen und Kurse vom Montag seien abgesagt worden.

Menschen sollen überfahren worden sein

Der genaue Tathergang blieb zunächst unklar. Eine Studentin sagte dem Sender MSNBC, sie habe beobachtet, wie ein Auto mehrere Menschen überfahren habe. Ein Kommilitone bestätigte die Angaben. Andere Studenten berichteten, sie hätten mehrere Schüsse gehört. Die Studenten seien in Panik aus dem Unterrichtsgebäude gelaufen, sagte Cydney Ireland dem TV-Sender ABC.

Die Ohio State University mit ihren 60'000 Studenten auf dem Hauptcampus in Columbus ist eine der grössten Hochschulen in den Vereinigten Staaten. In den USA hatte es in den vergangenen Jahren häufiger Schiessereien an Schulen und öffentlichen Einrichtungen gegeben. Bei dem bislang blutigsten Amoklauf an einer US-Hochschule starben im Jahr 2007 an der Virginia Tech in Blacksburg mindestens 33 Menschen, darunter der Täter. (sep)