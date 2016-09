Meteor stürzt vor Australien ins Meer

Ein helles Licht, ein lauter Knall, bebende Häuser: Anwohner in Gladstone, einer Stadt an der Ostküste Australiens, vermuten, am Montagabend Zeugen eines Meteoreinschlags geworden zu sein.

Druckwelle gespürt

«Ich dachte, ich werde verrückt», schreibt Kylie Ferriday auf der Facebookseite der Wettergruppe Higgins Storm Chasing. «Es fühlte sich so an, als ob ein Luftzug oder eine Druckwelle durch das Haus ging, obwohl das Haus abgeschlossen war.» Auch Sharon Force berichtete davon, dass ihr Haus im Süden von Gladstone gebebt habe. «Ich habe das Geräusch gehört, aber nichts gesehen, da ich drinnen war.»

Besonders gut sichtbar war der vermeintliche Meteor offenbar vom Strand aus gewesen. «Ich sass am Strand auf Boyne Island und ich sah, wie er sich wie eine riesige Sternschnuppe entwickelte und den Strand aufleuchten liess und eine Minute später gab es einen lauten Knall und eine Druckwelle kam über das Wasser und mein Auto wurde leicht durchgerüttelt», berichtet Jacques Reimers. Es sei ein einmaliges Erlebnis gewesen.

«Ein Meter Durchmesser»

Die Betreiber der Facebookseite schreiben, dass Hunderte Leute das Licht gesehen hätten. «Dieses Licht ist im Süden bis runter nach Hervey Bay und im Norden bis Yeppoon gesehen worden, während das Beben beim Einschlag in der Region um Gladstone und auf Boyne Island gefühlt werden konnte.»

Auch die Forschungsagentur Geosciences Australia bestätigte, gegen 20.30 Uhr am Montagabend ein Beben verzeichnet zu haben, das nicht mit einem Erdbeben in Verbindung gebracht werden konnte. Johnathan Powell, ein Astrophysiker an der renommierten Harvard University, sagte der lokalen Tageszeitung «Gladstone Observer», dass sich die Berichte «wie ein grosser Meteor» anhörten, der «erste seit einigen Jahren, der so gross gewesen sei».

Powell schätzt, dass es sich um einen Brocken «mit etwa einem Meter Durchmesser» gehandelt habe, «der eventuell gross genug gewesen sei, Fragmente überzulassen». Nachdem es jedoch keine Berichte von Schäden gibt, wird derzeit vermutet, dass der Meteor ins Meer gestürzt ist.

Stein ist älter als die Erde

Erst am Silvesterabend waren australische Wissenschaftler auf einen Meteoriten gestossen, wie man den nicht in der Atmosphäre verdampften Überrest eines Meteors nennt, der die Erdoberfläche erreicht. Laut der Wissenschaftler war es der «älteste Stein, der je in einer Hand» gehalten wurde: über 4,5 Milliarden Jahre und damit älter als die Erde. Er soll aus einer Region zwischen Mars und Jupiter stammen.

Der Meteorit stürzte über dem australischen Outback ab – in einer gering besiedelten Region. Dass er überhaupt entdeckt wurde, verdankt die Wissenschaft einem neuen Kameranetzwerk aus 32 Kameras, das dort installiert worden war, um genau solche Ereignisse festzuhalten. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)