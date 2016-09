«Meistgehasster Mann im Internet» verlost Schlag ins Gesicht

Der Pharma-Manager Martin Shkreli, der sich mit der Preissteigerung von 13,50 auf 750 Dollar bei einem AIDS-Medikament zu Amerikas meistgehasstem Manager machte, will seinen schlechten Ruf für eine gute Sache nutzen.

Via Twitter bat der 33-jährige New Yorker seine Follower für den krebskranken Sohn eines verstorbenen Kollegen zu spenden. Jeder Spender erhielt ein Los und somit die Chance, sich etwas von Shkreli zu wünschen: «Eine Ohrfeige, ein Faustschlag, ein Nachtesssen oder was immer sie wollen», hiess es in dem Tweet.

I will auction one slap/punch in the face to benefit my friend Mike who passed away & leaves behind a young son who survived cancer. DM bids — Martin Shkreli (@MartinShkreli) 26. September 2016

Gejuckt hat das Angebot so manchen in den Fingern: Mit Aussagen wie: «Ich schlag dich gratis», «Dir ins Gesicht zu schlagen ist jeder Betrag wert» oder «Ich spende, damit Mike Tyson dich verprügelt» richteten einige Twitterer eine klare Botschaft an den «meistgehassten Mann im Internet».

.@MartinShkreli I would do anything to punch you in the face. Any amount of money is totally worth it — John Means (@MeanzyF) 26. September 2016

Die Auktion ist mittlerweile beendet. Für 50'000 Dollar hat sich «Katie aus Florida» den Zuschlag fürs Zuschlagen gesichert. Ihr oder ihm sei es nun gestattet, Shkrelis Gesicht mehrmals mit den Fäusten zu bearbeiten, schreibt Shkreli in einem weiteren Tweet. Nach eigenen Angaben soll die Tracht Prügel auch gefilmt werden.

Katie will be permitted to "repeatedly pummel me in the face" as requested. Bidding is over. Congrats to her and the Kulichs! @like_ether_ — Martin Shkreli (@MartinShkreli) 28. September 2016

Shkreli will die Spende aus eigener Tasche verdoppeln. Über die Plattform Giveforward.com sind in der Zwischenzeit rund 8'500 Dollar zusammengekommen.

(nag)