Mehrere Verletzte bei Schiesserei an US-Schule

Ein Teenager hat im US-Staat South Carolina zwei Schüler und einen Lehrer angeschossen. Der Verdächtige sei festgenommen worden, berichtete ein Polizeibeamter. Die Verletzungen der Schüler sind nach Angaben eines Mediziners nicht lebensbedrohlich. Nach Angaben der Polizei sind alle anderen Schüler in Sicherheit.

MORE: Teacher and one student injured in SC school shooting in good condition; other student's injuries not clear: https://t.co/kpL186pQIJ pic.twitter.com/eLalVzE1BV