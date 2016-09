Mehr als hundert Verletzte bei Zugunglück in New York

Im US-Bundesstaat New Jersey hat sich ein Unglück ereignet. Bilder zeigen die zerstörte Bahnhofshalle. Ein Pendler-Zug war am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr bei der Station Hoboken entgleist und in das Gebäude gekracht, teilten die Behörden mit. Der Zug war voller Berufspendler. Nach US-Medienberichten sind mehr als hundert Menschen verletzt worden.

+++ #ULTIMORA USA incidente ferroviario, coinvolto un treno pendolari alla stazione di Hoboken in New Jersey, decine di feriti +++ pic.twitter.com/CkJ3Bm396d — NEWSTG (@NewsTG_) 29. September 2016

Scene at Hoboken NJ Transit Terminal right now. Tons of police and first responders. https://t.co/GSpyGFO9rx — Noah Zucker (@noahlz) 29. September 2016

(pat)