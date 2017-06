Mann trägt Kleid im Büro, weil Chef Shorts verbietet

Der Brite Joey Barge wollte nicht mit langen Hosen im Büro schwitzen – und wagte einen Versuch. «Wenn Frauen Röcke und Kleider zur Arbeit tragen können, kann ich dann diese smarten Shorts anziehen?», fragte sich der junge Mann aus Buckinghamshire auf Twitter.

If women can wear skirts/dresses at work can I wear smart shorts like so? pic.twitter.com/UD0AQ6ZCbP