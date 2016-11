Mann dringt in Wohnheim für Mönche ein – 1 Toter

Ein bewaffneter Mann hat ein Heim für pensionierte Mönche im südfranzösischen Montferrier-sur-Lez überfallen und dabei einen Menschen getötet. Die Präfektur sprach von einem «kriminellen Akt». Zu den möglichen Motiven des Täters sagte sie zunächst nichts.

Der vermummte Täter sei mit einer abgesägten Flinte und einem Messer in das Wohnheim eingedrungen, teilte die Behörde am Donnerstagabend mit. Den Angaben zufolge waren Sondereinheiten der Polizei auf dem Gelände im Einsatz, um den Mann dingfest zu machen. In dem Heim leben rund 70 Mönche im Seniorenalter.

Update folgt... (mch/sda)