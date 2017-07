Kokain-Baron «Weisser Kopf» geschnappt

Nach rund drei Jahrzehnten auf der Flucht ist einer der führenden Kokain-Bosse Südamerikas gefasst worden. Die brasilianische Polizei nahm Luiz Carlos da Rocha nach Angaben vom Samstag in der Stadt Sorriso im westlichen Bundesstaat Mato Grosso fest. An dem Grosseinsatz waren demnach 150 Beamte beteiligt.

Da Rocha alias «Weisser Kopf» steht im Verdacht, an der Spitze eines riesigen Kokain-Netzwerks zu stehen, das die Drogen in den Dschungeln von Bolivien, Kolumbien und Peru herstellte und sie in den USA und Europa vertrieb.

Darüber hinaus soll er Drogenhändler in São Paulo und Rio de Janeiro mit Kokain versorgt haben, die als besonders gewalttätig gelten. Sein persönliches Vermögen schätzt die Polizei auf 100 Millionen Dollar.

A PF deflagrou, hj, a #OpSPECTRUM q prendeu “barão das drogas” +s procurado pela PF e @INTERPOL_HQ na America do Sulhttps://t.co/zHZE9lv33q pic.twitter.com/HYo9KBKe4s — Polícia Federal (@policiafederal) 1. Juli 2017

Neues Gesicht, neuer Namen

Die Polizei beschlagnahmte bei insgesamt 24 Razzien Vermögen im Schätzwert von zehn Millionen US-Dollar (rund 8,7 Millionen Euro), darunter Luxuswagen, Flugzeuge und Gebäude. Nach Polizeiangaben wurde auch der engste Vertraute des Drogenbosses festgenommen.

Um unerkannt zu bleiben, liess Da Rocha laut den Ermittlern sein Gesicht operieren und nahm den falschen Namen Vitor Luiz de Moraes an. Auf diese Weise habe er jahrelang unbehelligt sein Drogengeschäft fortsetzen können, hiess es. (foa/AFP)