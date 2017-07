Kaninchen sind ertrunken, Autos wurden weggespült

Heftige Gewitter haben in Zofingen AG zu grossflächigen Überschwemmungen, Hangrutschen und Stromunterbrüchen geführt. Bei der Notrufzentrale und der Feuerwehr gingen über 400 Schadensmeldungen ein. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

Betroffen von den Fluten waren der Ortsteil Mühlethal sowie tiefer gelegene Quartiere, die Altstadt und die Industriegebiete, wie die Stadt Zofingen am Sonntag mitteilte. Mehrere Betriebe, Keller, Tiefgaragen, Unterführungen und das Bahnhofparking standen unter Wasser. In einzelnen Quartieren fiel der Strom aus. Der Zivilschutz verteilte Trinkwasser, wie im Kurznachrichtendienst Twitter berichtet wurde.

Wasser steht meterhoch

In den Strassenunterführungen stand das Wasser teils meterhoch, wie wie es in der Mitteilung heisst. Ein Autofahrer, der in der Unterführung Henzmannstrasse stecken blieb, konnte sich selbst aus dem Auto retten.

Aber nun zu etwas ganz anderem: so sieht momentan die Bahnhofsunterführung von #zofingen aus! pic.twitter.com/z9pCKgFfut — Beat Jost (@JostsWelt) 8. Juli 2017

In Uerkheim wurden Autos von den Fluten weggeschwemmt, berichtet ein Leserreporter. Ausserdem seien an mindestens zwei Orten Kaninchen in den Wassermassen gestorben.

250 Rettungskräfte im Einsatz

Insgesamt rückten rund 250 Rettungskräfte zum Einsatz aus, darunter mehrere Feuer- und Chemiewehren, der Zivilschutz und ein Löschzug der SBB. Die Feuerwehr Zofingen rechnet mit einem mehrtägigen Einsatz.

Die Feuerwehren und der Zivilschutz stünden im Dauereinsatz, hiess es in der Mitteilung. Aufgrund der Vielzahl der Alarmmeldungen mussten die Hilfskräfte zunächst Prioritäten setzen. Sie baten die Bevölkerung um Geduld. (woz/SDA)