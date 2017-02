Isländerin Birna wurde verletzt ins Meer geworfen

Nach einer Partynacht am 14. Januar verschwand die 20-jährige Birna Brjánsdóttir spurlos. Medien berichteten von der grössten Suchaktion der Geschichte Islands. Dann wurde ihr nackter Körper an einem Strand südlich der Hauptstadt Reykjavik gefunden. Zunächst war nicht abschliessend geklärt, ob es sich um einen Mord handelte. Nach der Autopsie von Birnas Leiche deuten die Zeichen jetzt aber deutlich darauf hin.

Sie hatte Wasser in der Lunge, und Spuren an ihrem Hals zeugen davon, dass sie gewürgt wurde, wie das Onlineportal «RUV»berichtet. Der Abschlussbericht der Polizei sei aber noch ausstehend. Es scheint, als habe der Täter Birna schwer verletzt, aber lebend ins eiskalte Meer geworfen, wo die junge Frau schliesslich ertrank. Unklar ist laut Bericht, ob sie zu diesem Zeitpunkt bewusstlos war oder der Täter annahm, dass sie bereits tot sei.

Blut an Fahrzeug entdeckt

Die Ermittler hatten nach dem Leichenfund ein verdächtiges Fahrzeug ins Visier genommen, in dem die 20-Jährige wohl entführt worden ist. Die Polizei kam zu der Annahme, weil sich Blutspuren am Auto befanden. Grönländische Matrosen haben das Fahrzeug gemietet, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. In diesem Zusammenhang kam es zur Verhaftungen zweier Männer.

Birna wurde am 3. Februar in der evangelisch-lutherischen Kirche in Reykjavik bestattet. Im Vorfeld fand ein Trauermarsch mit rund 10'000 Teilnehmern statt.

(kat)