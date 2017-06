In Trumps Golfclubs hängt ein Fake-Cover

In Donald Trumps Golfclubs zieren gefälschte «Times»-Cover die Wände. Das berichtet die «Washington Post». Sie zeigen den Milliardär vor seiner Zeit als US-Präsident mit der Schlagzeile «Trump schlägt an allen Fronten ein, sogar im Fernsehen». Unter seinem Porträt steht: «Donald Trump – The Apprentice ist ein TV-Hit!»

A Time Magazine with Trump on the cover hangs in his golf clubs. It’s fake. https://t.co/GbabQP5hXQ pic.twitter.com/EFTEcyasRE — Washington Post (@washingtonpost) June 27, 2017

Trump moderierte die Fernsehserie «The Apprentice» bis 2015, was ihm Ruhm einbrachte. Doch auf die Front des «Time Magazine» hat er es 2009 nicht geschafft. In mindestens fünf Golfclubs hängt das Cover der Zeitung zufolge. Bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass es sich um eine Fälschung handelt: Der Rahmen ist nur rot statt weissrot und die Anrisse sind rechts statt oben.

«Time»-Schlagzeilen schreien nicht

Ein weiteres Indiz deutet auf den Fake: «Trump ist hitting on all fronts!» und «The Apprentice is a television smash!», schreien die Schlagzeilen. Doch das Magazin braucht keine Ausrufezeichen im Titel. Auch gab es am 1. März 1999 – dem Datum auf dem Cover – gar keine «Time»-Ausgabe. Am 2. März gab es eine, allerdings war darauf die britische Schauspielerin Kate Winslet abgebildet.

Dear @realDonaldTrump,

Now *this* is quite literally "Fake-News."

Clean your own house first... er, your clubhouse.https://t.co/1saKNCBVnA — Jyn Erso 2017 ???????? (@JynErso_2017) June 28, 2017

Ein Sprecher des «Time Magazine» sagte, dass es sich nicht um ein echtes Cover handle. Doch Trumps Firma, The Trump Organization, sagte bislang nichts dazu, ebenso das Weisse Haus. «Wir können das Dekor in Donald Trumps Golfclubs nicht kommentieren», sagte eine Sprecherin.

Donald Trump, der in seinem Wahlkampf die Medien bezichtigte, Fake-News zu liefern, hat es (einmal mehr) selber getan. (oli)