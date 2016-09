«Ich zittere noch immer», sagt Daniel N. Wie jeden Tag um diese Zeit war der 47-Jährige gerade auf dem Weg zur Arbeit, als der voll besetzte Pendlerzug in das Bahnhofsgebäude in New Jersey krachte. Er hatte grosses Glück: Weil er im zweiten Waggon sass, passierte ihm nichts.

Der Zug der Pascack-Linie sei langsam in den Bahnhof eingefahren – wie üblich. Plötzlich habe es einen Ruck gegeben und der Zug sei stillgestanden. «Menschen wurden durch den Zug geschleudert, viele schrien», schildert er den Moment des Unglücks. Sekunden später habe es einen zweiten heftigen Ruck gegeben – wieder seien Passagiere im Zug gestürzt. Im Waggon gingen die Lichter aus und die Türen auf.

«Ich sah Menschen mit Blut im Gesicht»

Als er den Zug verliess, sah er, dass der erste Waggon entgleist und in das Bahnhofsgebäude gekracht war. Auf dem Perron sei er vielen Verletzten begegnet: «Ich sah Menschen mit Blut im Gesicht», so der Architekt. Alle seien unter Schock gestanden. Er selbst habe sich hilflos gefühlt.

Er wundert sich, dass auch fünf Minuten nach dem Unglück noch keine Rettungskräfte vor Ort waren. Nur zwei Bahnarbeiter hätten einen Zaun durchgeschnitten, damit sich die Leute in Sicherheit bringen konnten. «Ich hoffe, dass es nicht viele Opfer gibt», sagt Daniel N.

Er kann das Unglück noch immer nicht fassen: «Ich trinke später noch einen Scotch», meint er. Daniel N. kommt aus London, lebt aber seit 20 Jahren in New Jersey.

Beim Zugunglück nahe New York wurden über hundert Menschen verletzt. Mindestens drei Personen starben, wie US-Medien berichten. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich 250 Menschen im Zug. (pat)