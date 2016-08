«Ich habe Glück gehabt: Ich lebe noch»

Paola und ihre Cousine Lidia sitzen vor dem blauen Zelt des Zivilschutzes und wärmen sich an der Morgensonne: Sie haben, wie Hunderte Erdbebenopfer in Mittelitalien, ihre erste Nacht im Zelt verbracht. Eine Nacht, der noch viele weitere folgen werden.

Paola hat Tränen in den Augen: Vor wenigen Stunden ist der Bruder ihres Mannes tot aus den Trümmern seines Hauses geborgen worden, dessen beide Kinder werden immer noch vermisst. «Aber ich habe keine Hoffnung, dass sie noch lebend gefunden werden», sagt Paola.

Im Schlaf vom einstürzenden Glockenturm getroffen

Die beiden Frauen leben in Accumoli, einem der vom Erdbeben am stärksten betroffenen Orte. Ihre Häuser sind stark beschädigt und unbewohnbar, «aber sie stehen noch», wie Lidia sagt. Damit ist es ihnen besser ergangen als vielen Nachbarn: Ein grosser Teil des historischen Zentrums des Bergstädtchens liegt in Trümmern.

Grosses Mitgefühl erregt in Italien das Schicksal einer vierköpfigen Familie aus Accumoli, von der kein Mitglied überlebte: Vater, Mutter und die beiden kleinen Kinder wurden - noch in ihren Betten liegend - tot aus den Trümmern ihres Hauses geborgen. Ihr Haus, das neben der Kirche stand, wurde vom einstürzenden Glockenturm getroffen. «Wahrscheinlich haben sie gar nicht realisiert, was mit ihnen geschehen ist», sagte ein Retter.

«Wir dachten, wir träumen»

Auch Paola und Lidia können, wie die meisten Überlebenden, noch nicht richtig fassen, in der Nacht auf den Mittwoch passiert ist. «Wir haben ja geschlafen, als die Erde zu beben begann, und zuerst dachten wir, wir würden träumen.

Es dauert wohl noch eine Weile, bis wir vollständig realisieren, dass das kein Traum ist», sagt Paola. Am Abend vor dem Erdbeben hätten sie noch ein Fest gefeiert und seien dann relativ spät zu Bett gegangen - «und zwei Stunden später war alles, was wir besassen, zerstört.»

Es war eine kalte Nacht gewesen, im Erdbebengebiet sanken die Temperaturen zum Teil unter 10 Grad. Trotzdem sind nicht alle, die beim Beben ihr Haus und Obdach verloren haben, in die vom Zivilschutz sofort bereitgestellten Zeltstädte gezogen. «Unter den Trümmern lagen ja noch so viele Menschen, wie soll man da ans Schlafen denken?», sagt eine junge Frau aus Amatrice am frühen Morgen gegenüber dem Staatsradio RAI.

Gerettete helfen bei Rettung mit

Tatsächlich haben viele Bewohner, die das Beben unverletzt überlebt haben, auch in der Nacht bei den Rettungs- und Räumungsarbeiten mitgeholfen. Zwischendurch schliefen sie ein paar Stunden im Auto - sofern nicht auch dieses zerstört war.

In den inzwischen rigoros abgeriegelten Ortskernen von Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto und dem fast vollständig zerstörten Pescara del Tronto gingen die Rettungsarbeiten in der Nacht mit unverminderter Intensität weiter. Insgesamt sind laut den Behörden neben Feuerwehrleuten und Soldaten 4000 Zivilschützer im Einsatz.

Die Helfer sind in der Nacht immer wieder von Nachbeben behindert worden; insgesamt wurden zwischen Mitternacht und morgens 6 Uhr nicht weniger als 60 neue Erdstösse gezählt, der stärkste mit 4,5 auf der Richterskala kurz nach 5 Uhr. Die vorläufige offizielle Opferbilanz verschlimmerte sich bis am frühen Morgen auf 247 Tote und rund 400 Verletzte - Zahlen, die sich im Lauf des gestrigen Tages noch erhöhen sollten.

«Tausende sind obdachlos»

Auf der von Rom kommenden Via Salaria, die den grössten Teil des Erdbebengebiets erschliesst, folgt seit den frühen Morgenstunden ein Konvoi von Feuerwehr-, Armee- und Zivilschutzfahrzeugen dem andern. Begleitet sind sie von Polizeiautos mit Blaulicht. Und zwischen Amatrice, dem mit 2650 Einwohnern grössten vom Erdbeben betroffenen Ort, und dem rund 25 Kilometer nordöstlich gelegenen Arquata di Pescara, reihen sich die Zeltstädte.

Innerhalb von 24 Stunden nach dem Beben ist es dem Zivilschutz gelungen, über 4000 Plätze bereitzustellen. Wie viele Menschen obdachlos geworden sind, kann der nationale Zivilschutzchef Fabrizio Curcio am Morgen noch nicht sagen. «Aber es sind Tausende. »

Im weissen Verpflegungszelt des Roten Kreuzes bei der Zeltstadt von Arquata sitzt die 89-jährige Cinzia mit von den vielen Tränen geröteten Augen und versucht, die von den Helfern servierte Suppe zu essen. Die Rentnerin hat das Beben wie ihr Mann, der stumm neben ihr sitzt, weitgehend unverletzt überlebt und hat, zumindest bis jetzt, auch Kenntnis von getöteten Verwandten. Aber ihr Haus ist teilweise eingestürzt, und weil die Türe klemmte, musste sie von der Feuerwehr vom Balkon gerettet werden.

Plünderungen befürchtet

Die betagte Frau ist verzweifelt, weil sie bei ihrer Rettung weder ihre Brille noch ihre dritten Zähne aus dem Haus mitnehmen konnte - von Wertsachen und Erinnerungsstücken ganz zu schweigen. Sie befürchtet Plünderungen, doch ihre Enkelin versucht sie zu beruhigen: «In ganz Arquata patrouilliert die Polizei, da kann niemand etwas stehlen.»

Ebenfalls Unterschlupf in der Zeltstadt von Arquata gefunden hat der ehemalige Lehrer Bruno. Statt über die Horrornacht zu reden, bei der er sein Haus verloren hat, zeigt er auf die Trümmer dessen, was einst Arquata war. «Das spricht für sich.» Der gefasst wirkende Senior betont, dass er viel Glück gehabt habe: «Ich lebe noch.»

Das grösste Glück bestehe aber darin, dass auch seine vierjährige Enkelin noch am Leben sei: Sie wollte eigentlich am Tag vor dem Erdbeben von Rom zu "nonno Bruno" (Grossvater Bruno) für einige Tage in die Ferien gehen. «Stellen Sie sich vor - vielleicht wäre dieses kleine Kind nun auch tot, wie so viele andere.»

Hoffen auf staatliche Hilfe

Der Staat müsse der Bevölkerung nun mit aller Kraft zu Hilfe kommen, findet der ehemalige Lehrer. Doch er ist skeptisch: «Das Beispiel von L'Aquila, wo noch heute, sieben Jahre nach dem Erdbeben, viele Leute in Baracken leben, macht nicht gerade viel Mut.» (Berner Zeitung)