Hacker greifen britische Parlamentarier an

Auf das britische Parlament ist offenbar ein Hackerangriff verübt worden. Es werde wegen eines Cyberangriffs ermittelt, sagte eine Sprecherin des Londoner Unterhauses am Samstag. Zuvor seien «ungenehmigte Versuche, auf parlamentarische Nutzerkonten zuzugreifen» entdeckt worden. Der Zwischenfall habe die Fähigkeit von Abgeordneten und Mitarbeitern beeinträchtigt, sich ins System einzuloggen und ihre E-Mail zu nutzen, sagte die Sprecherin.

Der E-Mail-Zugang von ausserhalb sei für Parlamentsmitglieder vorsichtshalber abgeschaltet worden, um das Netzwerk zu schützen, hiess es in einer Erklärung des Unterhauses. Die IT-Dienste im Parlament selbst arbeiteten normal. Das Unterhaus arbeite mit dem Nationalen Zentrum für Cybersicherheit zusammen. Wie viele Abgeordnete betroffen waren und wie gross der Schaden war, war zunächst nicht bekannt.

Zugang zu E-Mails

Laut der Zeitung «The Guardian» war in einer E-Mail, die an alle Betroffenen verschickt wurde, die Rede von einem «andauernden und entschlossenen Angriff auf alle parlamentarischen Nutzerkonten in einem Versuch, schwache Passwörter herauszufinden». Die Versuche hätten insbesondere darauf abgezielt, «Zugang zu unseren E-Mails zu bekommen». (oli/dapd)