Getötete Frau in Küsnacht war Ärztin

Dass die Staatsanwaltschaft erst heute eine Medienmitteilung zum brutalen Mordfall verschickt hat, bedeutet, dass erst im Verlauf der Untersuchung klar wurde, dass die Frau getötet wurde.

Die Untersuchungen des Instituts für Rechtsmedizin, des Forensischen Instituts sowie der Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich weisen darauf hin, dass mehrere Täter mit körperlicher Gewalt derart auf die Frau einwirkten, dass diese verstarb, heisst es im Communiqué.

Die Frau war am Tag darauf von ihrem Sohn tot in der Wohnung aufgefunden worden. Laut einer gut informierten Quelle aus der Nachbarschaft soll das Opfer ein Kissen auf dem Gesicht gehabt haben – wurde es erstickt?

Die Täter hatten es offenbar auf das Geld der allein lebenden Frau abgesehen, denn die Ermittlungen ergaben, dass sie mit den Bankkarten der Verstorbenen mehrere Barbezüge tätigten. Die Polizei hat inzwischen Verhaftungen vorgenommen und das Zwangsmassnahmengericht hat Haft angeordnet. Die Verhaftungen waren in den letzten Tagen erfolgt.

In welcher Beziehung die Täter zur Frau standen, wie viele verhaftet wurden und wie viel Geld bezogen wurde, darüber wollte sich der Staatsanwalt nicht äussern.

Ärztin mit Praxis im Zürcher Seefeld

Der Todesfall Ende August sorgte damals im Quartier für Aufregung und Unsicherheit. Laut dem «Küsnachter» ging die Kantonspolizei anfänglich von einem Todesfall ohne kriminellen Hintergrund aus. Da während der Untersuchung aber immer wieder Polizisten am Tatort waren, zuletzt gestern Donnerstag, vermuteten die Anwohner ein Verbrechen - eine Vermutung, die sich inzwischen bewahrheitet hat.

Beim Opfer handelte es sich um eine Ärztin mit Praxis im Zürcher Seefeld. Die Medizinerin arbeitete bis zu ihrem Tod in ihrer Praxis. Die seit langem geschiedene Frau lebte zurückgezogen in ihrer Villa in einer Nebenstrasse im Goldbachquartier in Küsnacht.

In der Todesanzeige der Angehörigen stand, dass man fassungslos über den überraschenden Tod der Mutter und Grossmutter sei. Ende Oktober findet für die Musikliebhaberin im Zürcher Grossmünster ein Gedenkkonzert statt. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)