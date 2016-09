Gestohlene Van-Gogh-Gemälde in Neapel sichergestellt

In Neapel haben italienische Sonderermittler zwei seit Jahren verschwundene Kunstwerke von Vincent van Gogh aus Mafiakreisen sichergestellt.

Die 2002 gestohlenen Gemälde befänden sich in einem relativ guten Zustand, teilte das Van Gogh Museum in Amsterdam am Freitag mit.

Die Polizei in Neapel entdeckte die Gemälde nach eigenen Angaben während einer Razzia gegen den örtlichen Mafia-Clan Camorra. Das Kunstwerk «Meeresblick bei Scheveningen» aus dem Jahr 1882 und das etwas spätere Bild «Ausgang aus der Reformierten Kirche von Nuenen» seien von unschätzbarem Wert, hiess es. (kko/sda)