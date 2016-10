Gasexplosion in Café – 77 Verletzte in Malaga

Bei einer schweren Explosion in einem Lokal in Malaga sind mindestens 77 Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Das berichten spanische Medien. Der Ort des Unglücks war stark besucht, da in diesen Tagen das Volksfest «Dia de Vélez» stattfindet.

Demnach kam es in der Küche eines Cafés an der Costa del Sol zu einer Verpuffung von Butan-Gas aus einem Gaskocher, wie die Zeitung «El Mundo» schreibt. 50 Personen mussten ins Spital gebracht werden. Die meisten Verletzten hätten Prellungen und Schnittwunden erlitten.

