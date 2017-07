Feuerwehr: «Ferienmetropole ist verteidigt worden»

Die Feuerwehr kämpft in Kroatien gegen schwere Waldbrände. Die Feuer haben am Montagabend Vororte der zweitgrössten kroatischen Stadt Split an der Adriaküste erreicht, wie örtliche Medien berichten.

Über der Stadt liegt dicker schwarzer Rauch. Insgesamt wurden den zweiten Tag in Folge mehrere Dutzend Waldbrände in der Gegend um Split gezählt. Bereits mehrere Häuser fielen den Flammen zum Opfer.

Übergreifen auf Split verhindert

In einem Grosseinsatz von Feuerwehr und Soldaten ist das Übergreifen der Waldbrände auf die Adriastadt verhindert worden. Die Ferienmetropole sei «verteidigt» worden, teilten die Einsatzkräfte am Dienstag mit.

Die Feuerwalze zwischen den Orten Omis und Split habe 4500 Hektar Wald vernichtet. Ein Einkaufszentrum musste evakuiert werden. Mehrere Fahrzeuge brannten komplett aus. Dem Fernsehsender HRT zufolge geriet auch die städtische Mülldeponie in Brand.

Regierungschef Andrej Plenkovic kam am Dienstagmorgen in die Hafenstadt, um sich ein Bild vom Grossfeuer zu machen. Da innerhalb von wenigen Stunden an 20 verschiedenen Stellen Feuer ausgebrochen war, spekulierten die Medien über Brandstiftung.

Montenegro bittet Nato

Ebenfalls unter Kontrolle konnten die tagelangen Brände bei der montenegrinischen Stadt Tivat gebracht werden. Im Zentrum des Feuers auf der Halbinsel Lustica halfen Soldaten bei den Löscharbeiten. Zuvor hatte Montenegro, das das jüngste NATO-Mitglied ist, auch Hilfe des Bündnisses angefordert.

Die Lage in den Brandgebieten an der Adriaküste sei «kritisch», hiess es in einer Erklärung der Regierung in Podgorica vom Montag. Montenegros Innenministerium schaltete deshalb den Europäischen Zivilschutz-Mechanismus ein, der grenzüberschreitende Hilfe im Katastrophenfall vorsieht.

100 Camper evakuiert

Am Vortag waren aus Lustica mehr als 100 Camper in Sicherheit gebracht worden. Starke Winde erschwerten die Löscharbeiten. Von den Flammen betroffen sind vor allem Gebiete am Südufer der Bucht von Kotor, die wegen ihrer landschaftlichen Schönheit und ihrer malerischen Ortschaften viele Touristen anzieht.

An der östlichen Adriaküsten brechen in jedem Sommer grosse Brände aus. Sie werden oft von nachlässigen Touristen, aber auch von Bodenspekulanten ausgelöst, die so auf Bauland hoffen.

Pinienwald in Rom in Flammen

In mehreren Regionen Italiens können Touristen angesichts zahlreicher Wald- und Buschbrände noch nicht aufatmen. Mehr als Tausend Mal rückte die Feuerwehr am Montag landesweit aus, um die Flammen zu bekämpfen. In Rom bedrohten mehrere Feuer einen Pinienwald.

Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi sprach von einem Desaster für die Umwelt. «Die Situation ist sehr ernst», sagte sie laut Ansa. Raggi besuchte am Abend den Pinienwald Castelfusano zwischen der Ewigen Stadt und dem Meer , um sich einen Eindruck der Lage zu verschaffen.

Brandstiftung vermutet

Die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete, ein Mann sei festgenommen worden, der sich in der Nähe eines Brandherdes aufgehalten und sich damit der Brandstiftung verdächtig gemacht habe. Einige Wohnhäuser wurden evakuiert.

In Neapel brach auf einem Hügel ein Feuer aus, das auf Gebäude übergegriffen hat. In der Region Kampanien starb ein Mann, der sich auf dem Dach eines Schuppens vor einem Feuer in Sicherheit bringen wollte, aber abstürzte.

Strände in Rauch gehüllt

Aber auch in der Toskana brannte es weiter. Schon am Wochenende gab es Bilder beliebter Strände, über die Rauchwolken hinwegzogen: In Capalbio in der Toskana packten Besucher ihre Sachen zusammen, nachdem am Sonntag nahe der Küste ein Feuer ausgebrochen war. (oli/sda)