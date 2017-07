«Es hat mehrmals geknallt – man hörte Schreie»

In Lachen sind in der Nacht auf Dienstag mehrere Schüsse abgegeben worden. Der Tatverdächtige – ein 49-jähriger Schweizer – konnte im Verlauf des Vormittags von der Polizei festgenommen werden. Verhandler der Kantonspolizei Schwyz konnten den Mann kurz nach 10 Uhr zur Aufgabe bewegen. Verletzt wurde niemand.

Ein Anwohner erzählt, dass er nachts um 1 Uhr vier Schüsse gehört hat. «Um 2 Uhr hörte ich dann nochmals zwei gedämpfte Schüsse.» Dann sei es ruhig geworden.

Ein weiterer Anwohner berichtet ebenfalls von Schüssen: «In der Nacht hat es mehrmals geknallt. Es war auch laut, man hörte Schreie.» Als er am Morgen aufgestanden sei, sei die Strasse voller Polizeiautos und Ambulanzen gewesen. Auch Polizeihunde seien im Einsatz gewesen. Mittlerweile sei ein Grossteil der Einsatzkräfte wieder abgezogen und die Spurensicherung sei vor Ort.

Zürcherstrasse abgesperrt

Wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte, war kurz nach 3 Uhr gemeldet worden, dass an der Zürcherstrasse in Lachen mehrere Schüsse abgegeben worden sind. Die Polizei reagierte mit einem Grossaufgebot. Die Zürcherstrasse zwischen Lachen und Altendorf wurde gesperrt. Diese Sperrung dauere noch an, hiess es in der Medienmitteilung.

Die Ermittlungen rund um die Schussabgabe wurden aufgenommen. Für die Tatbestandsaufnahme werde das Forensische Institut Zürich beigezogen, teilte die Polizei mit.

(mch/sda)