Erdbeben der Stärke 7,0 erschüttert El Salvador und Nicaragua

El Salvador und Nicaragua sind von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Der Erdstoss der Stärke 7,0 ereignete sich heue 120 Kilometer vor der Küste von El Salvador in einer Tiefe von 33 Kilometern, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte. Die Behörden des zentralamerikanischen Lands am Pazifik gaben vorsichtshalber eine Tsunami-Warnung aus, riefen zugleich aber zur Ruhe auf. Die salvadorianische Umweltministerin Lina Pohl sagte, drei Meter hohe Wellen könnten die Küste treffen.

Die Erschütterungen waren auch in Nicaraguas Hauptstadt Managua sowie im Nachbarland Costa Rica zu spüren. Zunächst gab es aber keine Berichte über Schäden oder Opfer.

#ÚltimaHora Un fuerte terremoto se ha sentido esta tarde en Honduras, Nicaragua y El Salvador pic.twitter.com/TewMLxxmMK — EL MUNDO (@elmundoes) 24. November 2016

Der salvadorianische Zivilschutz rief die Bevölkerung dazu auf, sich umgehend auf über einen Kilometer von der Küstenzone zu entfernen.

Las Comunidades de la zona costa se deben retirar hasta 1 kilómetro, de la zona de playa. Sin vacilaciones — PROTECCIÓN CIVIL E.S (@PROCIVILSV) 24. November 2016

Nur eine Stunde zuvor war der Hurrikan «Otto» im Süden Nicaraguas an Land getroffen. Der Wirbelsturm der Kategorie Zwei brachte heftigen Wind und starken Regen über die Karibikküste bei der Stadt Bluefields in der Nähe der Grenze zu Costa Rica.

Eine der geologisch gefährlichsten Zonen weltweit

Mittelamerika liegt am sogenannten «Ring of Fire» (Ring aus Feuer) rund um den Pazifik. In dieser hufeisenförmigen Zone befindet sich etwa die Hälfte aller aktiven Vulkane weltweit. Das Gebiet reicht von der südamerikanischen Westküste über die Westküste der USA, Russland und Japan bis nach Südostasien und Neuseeland.

Längs des «Ring of Fire» treffen verschiedene Erdplatten aufeinander, und es kommt zu Verschiebungen – die Folge sind Vulkanausbrüche, Erdbeben und Tsunamis. Die Region gilt als eine der geologisch gefährlichsten Zonen weltweit. Etwa 90 Prozent aller Erdbeben ereignen sich hier.

