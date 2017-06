Dieser US-Veteran ist der grösste Fan von Disneyland

An Fans mangelt es dem Disney-Konzern beileibe nicht, einer von ihnen übertrifft aber wohl alle anderen: Der US-Bürger Jeff Reitz hat am Donnerstag den 2000. Tag in Folge den Vergnügungspark Disneyland im kalifornischen Anaheim besucht. Seit dem 1. Januar 2012 kommt der Veteran der US-Luftwaffe, der über eine Jahreskarte verfügt, täglich in den Themenpark bei Los Angeles.

In der Regel komme Reitz nach der Arbeit für ein paar Stunden, sagte Disneyland-Sprecher John McClintock. Als er ihn einmal gefragt habe, was er an dem Vergnügungspark so liebe, habe er geantwortet, er möge alles, aber besonders die Musik, sagte McClintock. «Ich denke, er findet sie entspannend.»

Häufig werde Reitz von seiner Freundin begleitet, berichtete McClintock. Wenn sie jeden Tag mitkommen würde, wäre das «wohl wahre Liebe», fügte der Sprecher mit einem Augenzwinkern hinzu.

Jeff Reitz im Interview mit Fox 26. (Quelle: Facebook) (nag/AFP)