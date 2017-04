Die Lage am Gotthard – es staut sich vor Airolo

Aktuell staut es sich laut TCS auf der Strecke Chiasso Richtung Gotthard zwischen Quinto und dem Rastplatz Dosierstelle Airolo – die Staulänge beträgt etwa einen Kilometer. Der Zeitverlust durch die Verkehrsüberlastung liegt bei etwa 15 Minuten.

#A2 - Chiasso -> Gotthard - Zwischen Quinto und Parkplatz Dosierstelle Airolo 1 km Stau, Überlastung, Zeitverlust bis zu 14 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 17. April 2017

Bereits in der Nacht auf Montag kam es auf der Gotthard-Autobahn in Richtung Norden zeitweise zu ersten Staumeldungen. Wie der TCS via Twitter vermeldete, war die Strecke zwischen Quinto und der Raststätte Stalvedro überlastet. Später hiess es, die Einfahrt Airolo sei gesperrt:

#A2 - Chiasso -> Gotthard - Airolo Einfahrt gesperrt — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 17. April 2017

An Karfreitag hatten sich – dann allerdings Richtung Süden – die Reisenden so lange gedulden müssen wie noch nie. Der Stau am Gotthard hatte mit 14 Kilometern eine Rekordlänge an diesem Feiertag. (roy/jdr)