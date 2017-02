Dickste Schneedecke in Kalifornien seit 22 Jahren

In der Sierra Nevada in Kalifornien ist so viel Schnee gefallen wie seit 22 Jahren nicht mehr. Das gaben auf die Wasserbewirtschaftung spezialisierte kalifornische Experten am Donnerstag bekannt. Eine solch dicke Schneedecke habe es seit 1995 nicht mehr gegeben.

Bei einer Messung der Schneedecke sagte der Behördenvertreter Frank Gehrke, dass dies angesichts der jahrelangen Dürre in Kalifornien zuversichtlich stimme. «Es gibt dem Ganzen deutlich günstigere Aussichten», sagte er. Die Schneedecke ist deshalb wichtig für den US-Staat, weil sie ein Drittel der jährlichen Wasservorräte darstellt.

Die grosse Schneemenge resultierte aus einem der stürmischsten Januar-Monate seit Jahrzehnten. Drei Viertel des pro Jahr üblichen Niederschlags kamen so innerhalb von nur wenigen Wochen herunter. (chk/AP)