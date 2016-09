Das kleinste Büro der Welt

Ein Büro in London kann sich nun jeder leisten. Ein Start-up wandelt die kultigen roten Telefonkabinen in ein 1-Quadratmeter-Büro um. Das erste Mini-Büro wurde am Russel Square eröffnet. Bis Weihnachten soll es 50 weitere umgewandelte Telefonkabinen über die ganze Stadt verteilt geben. Das Büro mietet man über eine App für monatlich 25 Pfund.

Die roten Telefonzellen gehören in England zu den beliebtesten Fotomotiven. Seit der Einführung der Mobiltelefone wurden sie immer weniger genutzt. Die britische Telecom kam vor ein paar Jahren auf die Idee, die Kultkästen zu verkaufen. Die neuen Besitzer hauchten den roten Kabinen neues Leben ein. Es entstanden Mini-Bibliotheken, winzige Kunstgalerien und 1-Mann-Pubs.

(vk/Reuters)