Clown des Circus Knie verhaftet

Die Tessiner Polizei hat einen Mitarbeiter des Circus Knie verhaftet. Der Auftrag kam von der Zürcher Staatsanwaltschaft für Gewaltdelikte. Was dem Mann vorgeworfen wird, ist unklar. Er ist wieder auf freiem Fuss.

Gegen 20.30 Uhr endete am Sonntag in Lugano die aktuelle Saison des Circus Knie – zum letzten Mal hatten die Künstler die aktuelle Show aufgeführt. Kaum war der Applaus verklungen, nahmen Beamte der Kantonspolizei Tessin einen Mitarbeiter des Zirkus fest. Bei dem Verhafteten handelt es sich um einen Clown des Zirkus, wie der «Corriere del Ticino» berichtet.

Der Auftrag kam von der Zürcher Staatsanwaltschaft für Gewaltdelikte. Welche Vorwürfe zur Festnahme geführt haben, ist unklar: Die zuständige Staatsanwältin will sich dazu auf Anfrage nicht äussern. Sie bestätigte lediglich die Festnahme und ist für die Staatsanwaltschaft IV für Gewaltdelikte tätig. In deren Aufgabenbereich liegen Kapitalverbrechen wie Tötungsdelikte, qualifizierte Sexualdelikte und Kinderschutzfälle, Straftaten gegen die sexuelle Integrität kindlicher Opfer und qualifizierte Straffälle häuslicher Gewalt.

«Es gilt wie üblich die Unschuldsvermutung»

Der Circus Knie gastierte zuletzt im Mai in Zürich. Ob es um Vorfälle geht, die damals passierten, ist unklar. Warum die Verhaftung am Sonntag in Lugano ausgerechnet nach der letzten Vorstellung vorgenommen wurde, sagt die Staatsanwaltschaft nicht.

In einem Medien-Statement bestätigte der Circus Knie am Dienstag Nachmittag die Festnahme eines Ensemble-Mitglieds. «Die Gründe für die Festnahme sind unserem Unternehmen nicht bekannt. Es gilt wie üblich die Unschuldsvermutung,» heisst es in dem Schreiben. Und weiter: «Einen Zusammenhang zwischen der Festnahme und dem Circus Knie gibt es aus unserer Sicht nicht.»

