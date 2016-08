Basejumper in Kandersteg in den Tod gestürzt

Ein Basejumper sprang am Freitag vom «Alpschelehubel» in Kandersteg BE und verunglückte. Nach ersten Erkenntnissen hatte er kurz nach dem Absprung Schwierigkeiten beim Flug, bevor er auf den Boden aufschlug.

Die Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen, wie die Kantonspolizei mitteilte. Beim Verunglückten handelt es sich um einen 28-Jährigen aus Italien. (psp/sda)